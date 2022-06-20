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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane dağlarına hayran kaldılar

İHA

Gümüşhane dağlarına hayran kaldılar

Türkiye’nin önde gelen yürüyüş rotaları rehberi Ersin Demirel liderliğinde aralarında kokartlı rehberlerin de bulunduğu dağcı grubu Gümüşhane’de düzenlenen kültür turuna katıldı. 5 gün boyunca Gümüşhane coğrafyasını adımlayan sporcular kentin coğrafyasına hayran kaldı.
Temiz ve sakin doğasıyla şehir hayatının stresinden uzaklaşarak rahat bir nefes almak için harika bir liman olma potansiyeline sahip bir şehir olarak nitelendirilen Gümüşhane’nin dağları bahar mevsimiyle birlikte doğaseverlerin mekanı oldu.
400 metreden 3 bin 331 metreye kadar yükselti farkı olması nedeniyle doğa sporlarının her türüne uygun bir il olan ve doğanın cömertçe boyadığı tabloya benzetilen Gümüşhane, coğrafyasının yüzde 60’ını dağların oluşturması nedeniyle uzmanlar tarafından “enteresan ve sıradışı bir coğrafya” olarak ifade ediliyor.
Hem Gümüşhane’de hem de Türkiye’nin dört bir tarafından dağcılık kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği bu eşsiz coğrafyasının son konukları ise aralarında kokartlı rehberlerin de yer aldığı 18 kişilik kafile oldu.
Grup 5 gün boyunca Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Zigana Kayak merkezi, Limni Gölü Tabiat Parkı, Karaca Mağarası, Süleymaniye Mahallesi, Canca Kalesi, Vank Kilisesi, Çakırkaya Manastırı, Tomara şelalesi, Çağlayandibi Şelalesi, Örümcek ormanları, Çıkrıkdüzü Yaylası, Erikbeli Yaylası, Santa Harabeleri, Sarıçiçek köy odaları, Taşköprü yaylası, Yağmurdere köy evleri, Kurum Antik Kenti ve İmera Manastırının bulunduğu parkurları yürüdü.
Programa katılanlardan Dr. Erkan Uslu yaptığı açıklamada “Dünyanın pek çok yerini gezdim. Son 25 yıldır yürüdüğüm en güzel rota Artabel Gölleri Tabiat Parkındaki Dulağa YaylasıBeşgoller rotasıydı” ifadelerini kullandı.
Katılımcıların hepsinin yüzölçümüne göre Türkiye’nin en fazla tarihi eserin olduğu şehirlerden birisi olan Gümüşhane’ye hayran kaldıklarını ifade eden Ersin Demirel ise “Grup içinde 30 yıllık deneyimli 3 kokartlı rehberlerimiz de vardı. Katılımcılar her gün sosyal medya hesapları üzerinden gördükleri manzaraları bol bol paylaştı. Bu paylaşımları gören çok sayıda kişi bize ulaşarak yeni tura katılmak istediklerini iletiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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