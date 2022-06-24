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Gümüşhane’de kaybolan yaşlı adamı Jandarma ekipleri buldu

İHA

Gümüşhane’de kaybolan yaşlı adamı Jandarma ekipleri buldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı vatandaş Jandarma ekiplerinin drone desteğiyle yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Alınan bilgiye göre Kelkit ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Gürleyik Köyünde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Y.Y’nin sabah 07.00 sıralarında köy muhtarı Selahattin Daştan tarafından kaybolduğu bilgisinin 112 Acil Yardım hattına bildirilmesi üzerine Yeniyol Jandarma Karakoluna bağlı 2 Asayiş Timi, Kelkit Asayiş Komando Bölüğünden 1 Komando Timi drone destekli geniş çaplı arama faaliyetine başladı. Yapılan 4 saatlik arama sonucunda yaşlı vatandaş köyün güney batı yönünde yaklaşık 3 kilometre mesafede sağ salim şekilde bulundu.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünde herhangi bir probleminin olmadığı anlaşılınca yaşlı vatandaş ailesine teslim edildi.

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