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Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi

İHA

Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi

Gümüşhane’de, düğün konvoyunda lastik yakan aracın sürücüsüne toplamda bin 15 TL ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane merkezde düğün konvoyuna katılan 61 DS 666 plakalı aracın sürücüsü U.A. yolu trafiğe kapatarak lastik yakmaya başladı. Kentin en işlek caddesi üzerinde bölgenin en kalabalık olduğu zamanda trafiği kesen ve araç lastiğini yakarak çevreyi dumana boğan sürücünün bu hareketi vatandaşların tepkisine neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aracın sürücüsü U.A.’ya 4 ayrı maddeden toplamda bin 15 TL ceza yazarken, muayenesi olmadığı öğrenilen eski model araç trafikten men edildi.

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