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Asırlardır kayalar üzerinde bal üretiyorlar Kayalar üzerine zor şartlarda ulaşarak yerleştirilen kovanlarda arıların ürettiği nadide ballar ilaç niyetine kullanılıyor

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde asırlardır hem ayılardan korunmak hem de organik bal üretmek için kayalıklar üzerinde arıcılık yapılıyor.

Asırlardır kayalar üzerinde bal üretiyorlar Kayalar üzerine zor şartlarda ulaşarak yerleştirilen kovanlarda arıların ürettiği nadide ballar ilaç niyetine kullanılıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde asırlardır hem ayılardan korunmak hem de organik bal üretmek için kayalıklar üzerinde arıcılık yapılıyor.
İlçeye bağlı Taşlıca köyü, Merek deresi mevkiinde bulunan kayalar üzerine zor şartlarda ulaşarak yerleştirilen kovanlarda arıların ürettiği nadide ballar ilaç niyetine kullanılıyor.
Yolun bittiği noktadan ilkel teleferikle ardından da 50 metrelik dik rampanın çıkılmasıyla ulaşılan kayalara kovanların en büyük düşmanlarından birisi olan ayılar ulaşamıyor.
Bölgenin yerleşim yerlerine uzak, binbir çeşit çiçekle bezeli ve bal ormanının içinde olması nedeniyle en kaliteli ballardan birisinin üretimi gerçekleştirilirken, eskiden burada üretilen balların Osmanlı saraylarına gönderildiği, mumların da aydınlatmada kullanıldığı ifade ediliyor.
Merdiven koyularak çıkılan kayalarda yıllardan beri arıcılık yapan emekli öğretmen Hüseyin Güvendi (73), arılarını her yıl Mayıs ayında evine 15 kilometre uzaktaki “Velo kayası” adı verilen alana getirdiğini, sonbaharda da ayrıldığını söyledi.
Arılar oğul verdiği zaman günübirlik gittiği bölgeye ulaşımın araçtan indikten sonra teleferikle ardından da 50 metrelik dik bir rampayla ulaştığını anlatan Güvendi, “6 asırlık beklide daha fazla bir yer burası. Dedelerimizin buraya gidip geldiğini biliyoruz. Buranın balı çok kaliteli bir bal. Çok geniş bir floraya sahip, ismini bile bilmediğimiz bin bir çeşit çiçek var bu ormanda. Çok derin bir vadi burası. Zaten devletimiz de burayı bal ormanı olarak ilan etti” dedi.
Kaliteli bal ürettiklerini ve balın müşterisinin sabit olduğunu dile getiren Güvendi, geçen yıl 300 TL olan kilogram fiyatının bu yıl 400 ve üzeri olacağını söyledi.
Vadide diğer vatandaşların da kullandığı kayalıklar olduğunu ve bu bölgede üretilen balların Osmanlı saraylarına gönderildiğini anlatan Güvendi, “Buradaki bal ilaç niyetine kullanılır. Ben de KOAH hastasıyım ve her sabah kalkar bir çorba kaşığı bal şerbeti yapar içerim. Bunu her sabah devam ederim ve şuanda ilaç kullanmıyorum. Mide rahatsızlıklarına, tansiyon hastalarına, şeker hastalarına iyi geliyor. Bizim balımızda şeker yoktur” diye konuştu.

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