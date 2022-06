Artabel Göllerinde büyüleyici güzellikler 81 sporcu yağmur ve dolu yağışına aldırmadan Artabel’de doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Gümüşhane'den Türkiye’nin doğal güzellikleri listesine adını yazdıran, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve içerisinde tam 22 adet buzul gölü bulunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.

‘Işıkla suyun buluştuğu zirve’ ve ‘Yüksek zirvelerin cenneti’ olarak adlandırılan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kentin en yüksek zirvesi olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdal Musa Zirvesini içerisinde barındıran, kendini insandan sakınan yüksek bir coğrafyada yer alıyor.

Yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlıları, eski göç yolları, siperleri, şehitlikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçilerine büyüleyici güzellikler sunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, zengin flora, fauna ve eşsiz manzarası ile Gümüşhane’nin çatısı olarak nitelendiriliyor.

Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen 58 bin 590 dekarlık alana sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkına, yılın ilk ve en kalabalık doğa yürüyüşü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ortaklığında gerçekleştirildi.

İzcilik Federasyonu ve Herkes İçin Spor Federasyonu temsilciliklerinin de katkı sağladığı etkinlikte sporcular 9 kilometrelik parkurda irili ufaklı 10’dan fazla buzul gölü görme fırsatı yakaladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da eşsiz güzelliklerin tadını çıkaran 81 sporcu Gülaçar köyü Esentepe yaylasına kadar araçla ulaştıktan sonra buradan dolu ve yağmur yağışıyla başladıkları yürüyüşte ilk olarak 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük göle ulaştı.

Burada bir süre dinlenen sporcular daha sonra topçu yolunu takip ederek OsmanlıRus harbi sırasında askerlerin boğularak şehit olması nedeniyle hüzünlü bir hikayesi olan 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur Gölüne ulaştı.

Burada gölün içerisindeki buz kütlelerinin üzerine çıkan sporcular renkli görüntüler oluşmasına neden olurken soğuk havanın da etkisiyle üşüyen sporcular, yatay geçiş yaparak ulaştıkları 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı gölde yemek molası verdi.

Haziran ayının son günlerine gelinmesine rağmen kış mevsiminden kalan dev kar kütlelerinin üzerinden geçen, göllerin içindeki buzulların üzerine çıkan sporcular adrenalin dolu bir gün yaşadı.

Etkinlik boyunca soğuk esen rüzgar, yağmur ve dolu yağışına aldırmayan sporcular çeşit çeşit çiçeklerin kokusunu derin derin ciğerlerine doldurup onlarca şelale ve buzul göllerinin yanında minik göller görme fırsatı yakalayıp bol bol fotoğraf çekildikten sonra geri döndü.



“Manzara harika, çok güzel bir doğa var”

Etkinliğe katılan ve bölgeye ilk kez gelen sporculardan Didem Kars, “İlk defa geldim, çok güzel buldum. Manzara harika, çok güzel bir doğa var. Her şey çok güzel. Çok kalabalık geldik. Biraz ıslandık ama olsun her şey güzeldi çünkü doğa var. Yine gelirim” dedi.



“Bir gün içerisinde doluyu, yağmuru, sisi, rüzgarı, kıştan kalan kar kalıntılarını hepsini yaşamış olduk”

Spor Uzmanı ve Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer ise “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane'nin güzelliği Artabel Gölleri Tabiat Parkına 81 doğasever ve sporcularımızla yürüyüş düzenledik. Zor bir yürüyüş oldu. Meteoroloji'den daha önce bilgi almıştık, yağmuru bekliyorduk ama hazırlıklı geldiğimiz için kimse sıkıntı yaşamadı. Bir gün içerisinde doluyu, yağmuru, sisi, rüzgarı, kıştan kalan kar kalıntılarını hepsini yaşamış olduk. Bazı arkadaşlarım kayak bile yaptı burada. Endemik bitkileri, doğal güzellikleri, birden fazla gölleriyle bizlere çok güzel bir gün yaşattı Artabel. Bana göre Artabel Gümüşhane’nin vizyonu, Gümüşhane'nin çok güzel, doğal güzelliği” diye konuştu.



“Binbir renk çiçek, kar, su, göller harika”

Etkinliğe katılan sporculardan Emine Özengi ise “Bugün harika bir gündü. Hem yağmur hem güneş. Çok güzel bir ortamda hepsini bir arada gördük. Binbir renk çiçek, kar, su, göller harika. Bu üçüncü gelişim dördüncü beşinci ne zaman olsa sağlığım el verdiği sürece gelirim. Herkes gelsin. Parkur çok güzeldi. Zorlayacak bir şeyi yoktu. Benim dizlerimde menüsküs yırtılması var ama her halükarda yine gelmek istiyorum. Doğa bambaşka bir şey. Herkesin katılmasını, yürümesini isterim. Özellikle evli olan bayanlar için erkekler ne yaşıyor bilmiyorum ama yemek derdi yok, çocuk derdi yok, temizlik derdi yok” dedi.



“Hava sisli ve yağmurluydu ama parkur çok güzeldi”

Gümüşhane'nin en güzel bölgelerinden birisi olan Artabel Gölleri Tabiat Parkına yılın ilk yürüyüşünü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında geniş bir katılımla yaptıklarını ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da şunları söyledi: “Hava sisli ve yağmurluydu ama parkur çok güzeldi. Göller tüm güzelliklerini zaman zaman bize sundular. Sis inip kalktıkça bekleyerek fotoğraflar çektik. Katılım çok yüksekti. Gümüşhane'nin bu güzel bölgesini herkesin gezip görmesini istiyoruz. Yani Gümüşhane'de olup da yolu geçip de buraya uğramayan dostlara tavsiye ediyorum. Artabel Göllerini mutlaka gezip görelim. GÜDAK Gümüşhane'de çok eski bir kulüp, 13 yıllık bir geçmişimiz var. Doğanı tanıtırsan geleni de çok olur. Biz de bunu başarmaya çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.