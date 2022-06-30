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Gümüşhane’de adrenalin dolu badminton antrenmanı 240 metrelik Torul Kalesi cam seyir terasındaki antrenman nefes kesti

İHA

Gümüşhane’de adrenalin dolu badminton antrenmanı 240 metrelik Torul Kalesi cam seyir terasındaki antrenman nefes kesti

Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek cam seyir teraslarından birisine ev sahipliği yapan Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaz spor okullarına ve spor bilincine dikkat çekmek için badminton antrenmanı yapıldı.
Torul ilçesini kuşbakışı izleyen tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan ve her yıl binlerce adrenalin tutkununun uğrak yeri olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı tarihi ipek yolu GümüşhaneTrabzon bölünmüş karayoluna 1,5 kilometre mesafede bulunan ve hem ilçe merkezi hem Harşit Çayı hem de yüksek zirvelerin eşsiz manzarasını ziyaretçilerine sunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatmasıyla biliniyor.
Kentin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan cam terasta farklı bir etkinlik düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz spor okullarına ve spor bilincine dikkat çekmek için cam teras üzerine kurdukları fileyle yerden 240 metre yükseklikte badminton antrenmanı gerçekleştirdi.
Anadolu Yıldızlar Ligi, Okul Sporları grup müsabakalarına ve 15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasına hazırlanan sporcular antrenör Hasan Hüseyin Boşnak yönetiminde cam teras üzerinde yaklaşık 1 saat süren antrenman yaptı.
Antrenmana katılan sporculardan 13 yaşındaki Mert Durdu, “240 metre yüksekliğinde Torul Kalesi Cam Seyir Terasında badminton oynadık arkadaşlarımızla. Spor, her yerde vardır, her alanda vardır. Arkadaşlarımızla gelip oynadık. Çok güzel bir duygu herkesi bekliyoruz, herkesi spora davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak ise bu etkinlikle sporun her alanda yapılabileceğini, sporun her yerde olduğunu, her alanda herkes için sporun olduğunun mesajını vermeye çalıştıklarını belirterek, “Herkesi spora davet ediyoruz. Sporun alanı, yeri, zamanı olmadığını göstermek için ve spor yapmaya engel bir durumu olmadığına dikkat çekmek için bugün buradaydık. Güzel bir etkinlik oldu. Bulunan teşekkür ediyorum. Burası yerden 240 metre yükseklikte Torul Kalesi Cam Seyir Terası. Yüksek bir alan ve bu etkinliğin burada yapılabileceğini, bu tür etkinliklerin de kapsamının, yerinin, zamanının olmadığını göstermiş olduk” diye konuştu.
Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla zaman zaman bu tür etkinlikler gerçekleştiren kurumun antrenman etkinliği dronla havadan da görüntülenerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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