Arsin-Santa Dağ Bisikleti Şampiyonası tamamlandı

Trabzon’un Arsin ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ArsinSanta Dağ Bisikleti Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali sona erdi.

Trabzon’un Arsin ilçesinden başlayarak, Gümüşhane’nin Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tarihi Santa Harabeleri’nde sona eren ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ArsinSanta Dağ Bisikleti Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali tamamlandı. 25 kilometrelik parkurda tarihi yapıların arasında adeta tarihi bir yolculuğa ev sahipliği yapan Dağ Bisikleti Şampiyonası’na 25 profesyonel ve 85 vatandaş olmak üzere toplam 110 bisikletçi katıldı.

Büyük ilgiyle takip edilen yarışmalarda yarışmacılar ve vatandaşlar doğanın ve tarihi yapıların tadını çıkardı.

Yarışmanın sonunda, Elit Erkekler kategorisinde dereceye giren 1’inci Furkan Uzunoğlu, 2’nci Yiğit Efe Gürel, 3’üncü Aytekin Aşık’a, Yıldız Erkekler kategorisinde dereceye giren 1’inci Sadık Öztürk, 2’nci Hüseyin Efe Karakaş, 3’üncü Halit Karaca ve dereceye giren diğer sporculara ödül verildi.



“Amacımız bu coğrafyayı turizme kazandırabilmek”

Yarışların devam edeceğini ve uluslararası platformlara çıkmak istediklerini belirten Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bisiklet şölenimiz Arsin’den Santa’ya kadar devam eden bir parkur. Parkur profesyonel sporcularımızın katıldığı ve dereceye giren sporculara ödüllerini verdiğimiz bir yarışmanın ikincisini yaptık. İnşallah 3. ve 4’üncüsü daha sonra da uluslararası bir platformda olmak. Amacımız bu coğrafyayı turizme kazandırabilmek, buraların güzelliklerini insanlara gösterebilmekti” ifadelerini kullandı.



“Parkur çok güzeldi”

Yarışmaya Rize’den katılan ve parkuru çok beğendiğini dile getiren Furkan Uzunoğlu, “Geldik yarıştık, aldık birinciliği mutluyum yarışı kazandığım için. Çok iyi hissediyorum, bir daha olsa bir daha çıkar yarışırım. Enerjim çok iyi. Parkur çok güzeldi, çok fazla zorlamadı ama güzel bir parkurdu. 1 saat 15 dakika sürdü 25 kilometreydi. Biz daha çok yokuş üzerine antrenman yaptığımız için çok fazla dezavantaj olmadı. Rahat oldu bizim için. Birinci olacağımı açıkçası pek beklemiyordum, 2. gelen arkadaş biraz zorladı beni” dedi.



“Bölgemiz adına sevindirici bir yarışma”

Bölgenin bisiklet sporuna çok uygun olduğunu ve bu tür etkinliklerin tekrarlanacağını söyleyen Trabzon Bisiklet Federasyon İl Temsilcisi Tarkan Kalaycıoğlu da, ”Bölgemiz adına sevindirici bir yarışma. Sponsor bulmak kolay değil ve bölgemizde pek de bilinen bir spor değil. Arsin Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisini düzenledik, çok güzel oldu. Daha güzel organizasyonlar yapacağız hem doğa olarak hem bisiklet sporuna elverişli bir coğrafyası olduğu için daha sık yapılabilir” diye konuştu.

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