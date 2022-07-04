Çilek hırsızı ayılar kameralara yakalandı

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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde iki ayı bir evin bahçesine girerek bahçedeki bütün çilekleri yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde yiyecek arayan ayılar bir evin bahçesine girdi. Köye kadar inen ve Özgün ailesine ait bahçeye girerek burada bulunan bütün çilekleri yiyen 2 ayı kameralara yakalandı. Aileye ait bahçeye daha önce de gelen ayıların görüntülerini sosyal medya hesabından, “Bunlar bizim evi mesken tutmuş, Çilekleri güneş doğana kadar yemişler” notuyla paylaşan ev sahibi Mehtap Yılmaz Özgün’ün paylaşımı ilgi çekti.

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