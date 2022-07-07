Yan yatan tırın sürücüsü yaralandı

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Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir otomobile çarpan gıda yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı.

Kaza, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Akçahisar köyü mevkiinde geldi. B.Ö. kontrolündeki 38 ADS 960 plakalı özel bir firmaya ait gıda yüklü tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle S.A. kontrolündeki 29 AAK 245 plakalı araca çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tırda bulunan gıda ürünleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri savrulan tırın sürücüsü B.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle GümüşhaneBayburt yolunun Bayburt istikameti trafiğe kapandı. Yapılan çalışmalar neticesinde yol tekrar trafiğe açılırken hastaneye kaldırılan sürücü B.Ö.’nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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