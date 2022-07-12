Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu

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Gümüşhane’de, Harşit Çayı’nda meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Balıkların ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Gümüşhane Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşları endişelendirdi. Yaz ayıyla birlikte su seviyesi azalan çay içerisinde yüzlerce balığın ölü şekilde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ölümlerin sebebinin araştırılmasını istedi. Çevre sakinleri balıkların dereye dökülen zararlı atıklar nedeniyle öldüğünü iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azaldığı çayda balıkların oksijensiz kalmasından dolayı ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.

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