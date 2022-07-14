Yaylaların Güneş Duası ‘Guza Guza’ geleneği sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylaların Güneş Duası ‘Guza Guza’ geleneği sürdürülüyor

İHA

Yaylaların Güneş Duası ‘Guza Guza’ geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane’nin Akocak köyü yaylasında havanın sürekli sisli ve yağışlı olması nedeniyle yaylacı çocukların ve gençlerin toplanarak yaylacılardan ekmek, tereyağı ve peynir toplayıp daha sonra güneş duasına çıktığı ‘Guza Guza’ geleneği sürdürülüyor.
Köyün Kızılkaya Yaylası’nda kuşaklardır devam eden ve yaylayı mesken tutan sis ve yağışlı havanın dağılması için yapılan güneş duası ‘Guza Guza’ geleneği sürdürülüyor. Doğu Karadeniz yaylalarının ortak özelliği ve ayrılmaz bir bütünü olan sisin dağılması için yaylada bulunan çocuklar toplanarak maniler söylüyor. Ellerinde Türk bayrağıyla birlikte maniler eşliğinde yaylada bulunan evleri tek tek gezen çocuklar, yaylacılardan ekmek, tereyağı ve peynir topluyor. Eşsiz yayla manzarası eşliğinde topladıklarını yiyen çocuklar, daha sonra yayla üzerinde bulunan sisin dağılması için dualar ediyor.

“Evlerin önlerine gidip ‘Guza Guza’yı söylüyoruz”
‘Guza Guza’ geleneğini yeni öğrendiğini ve yaparken çok eğlendiğini dile getiren Nurullah Şimşek, “Ben bu sene başladım. Bunu arkadaşlarımla birlikte yapıyorduk. Camiye gidip abdest alıyoruz. Daha sonra namaz kılıyoruz. Evlerin önlerine gidip ‘Guza Guza’yı söylüyoruz. Onlar bize peynir ve yağ veriyorlar. Muhabbet ediyoruz. Benim için çok zevkli bir şey, arkadaşlarımla güzelce buluşup eğleniyoruz. Onlarla yaptığımız ‘Guza Guza’ zevk veriyor. Arkadaşlarımızla hep beraber gülüp eğleniyoruz, şakalaşıyoruz. Benim için çok güzel bir şey. Bu kelimeyi bize Servet abi öğretti. Havalar bozuktu bize dedi ki, ‘Guza Guza’yı siz yapın.' Ondan gördük yaptık ilk defa ve bize de zevk verdi” dedi.

“Dua ediyoruz ve açıyor güneş”
Havalar bozuk olduğunda çocukların yayla sakinlerinden ekmek, tereyağı ve peynir topladığını söyleyen Salih Yayla, “Ben çoktan beridir yapıyorum. Servet dayım öğretti bana. Önceden havalar bozuk olduğu zaman peynir falan topluyorduk. ‘Guza’yı okuyoruz onlar da bize peynir ve ekmek veriyorlar. Dua ediyoruz ve açıyor güneş" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme
YEREL HABERLER Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme
Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu
YEREL HABERLER Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri endişeye neden ...
Santa Harabelerinde bahar güzelliği
YEREL HABERLER Santa Harabelerinde bahar güzelliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.