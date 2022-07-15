Koltuk değneklerine mahkum olan gazi: Bedenlerimizi ortaya koyduk, kazandık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koltuk değneklerine mahkum olan gazi: Bedenlerimizi ortaya koyduk, kazandık

DHA

Koltuk değneklerine mahkum olan gazi: Bedenlerimizi ortaya koyduk, kazandık


Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken darbeci askerlerin ateşiyle yaralanıp koltuk değnekleriyle yaşamını sürdüren Gümüşhaneli gazi Yaşar Parlak (52), "Onlar bize tanklarla, tüfeklerle, uçaklarla ve en ağır silahlarla geldiler. Bize darbe yapmaya çalıştılar ama asıl darbeyi biz onlara yaptık. Bedenlerimizi ortaya koyduk, kazandık" dedi.
İşi nedeniyle İstanbul'da yaşadığı dönemde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralanan ve koltuk değnekleriyle yaşamına devam eden Gümüşhaneli gazi Yaşar Parlak, o gün yaşadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle kendisini dışarı attığını söyleyen Parlak, "Ben de yapı itibarıyla evde duracak bir insan değilim. Hanım geldi odadan, ne olduğunu sordu bana. Ben de 'galiba darbe oluyor' dedim. 12 Eylül darbesinde 12-13 yaşlarındaydım. Darbenin o saatlerde olacağını düşünemiyordum. Bu saatte darbe nasıl olacak diye düşündüm. Bir de memlekette darbe olacak bir durum yok. Cumhurbaşkanı'mız konuşma yaptıktan sonra evimin arka tarafında cami var. Camiden sela verilmeye başlandı. Sela okunduğunda içimden ateşler çıktı, heyecana kapıldım. Eşime 'Ben gidiyorum' dedim, bayrağımı aldım, evden çıktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Çağlayan Polis Karakolu'ndan sesler gelmesi üzerine o tarafa koştum. Mahallemizin insanlarının karakolun etrafında çember oluşturduğunu gördüm. Gelen tüm araçları karakolun etrafına siper olarak dizdik, herkes de aracını verdi. Buradaki insanların bir bölümü havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya, bir bölümü köprüye gitmek, bir kısmı da karakolda kalmak istedi" diye konuştu.
'BİZİM ASKERİMİZ NİYE BÖYLE YAPACAK Kİ'
Şişli-Mecidiyeköy yol ayrımına geldiğinde TRT Radyo'da, orduevi tarafında sıkıntıların olduğunu öğrendiğini anlatan Parlak, "Biz bir anda bu tarafa döndük. Bir polis TOMA'sı önümüzü kesti. Bir polis memuru bize ilerlersek daha kötü şeylerle karşılaşabileceğimizi söyledi. 'Bizim askerimiz bize ne yapacak ki?' diye düşündük. 'Bize ateş edecek halleri yok' dedim. Karşımızdaki kişilerin benim askerim olduğunu zannediyorduk. Üzerinde üniformalar benim askerime ait olsa da içerisindeki kişiler bizim askerimiz değilmiş. Bunu çok acı bir şekilde öğrendik. Polisler bize yol vermek zorunda kaldı. Biz de devam ettik. 50 kişilik gruptuk, ben en öndeydim. Önce sol ayağıma, daha sonra sağ ayağıma 5 kurşun isabet etti. Beni, 4 metre sağ tarafıma fırlattı. Ben doğrulmaya çalışınca şarapnel parçaları her yerime isabet etti. 45 dakika orada yattım. Benim vurulduğum yerde 49 gazi, 3 şehidimiz vardı. Emniyet müdürümüz geldi, onun aracına da ateş açtılar. Gelen ambulanslara da ateş ettiler. Daha sonra bizi uyaran polis sürünerek, beni bir ara sokağa çekti. Bir minibüse yerleştirmeye çalıştılar ancak araba dolu olduğu için sığmadım. Sonra o polisin durdurduğu sivil bir araçla hastaneye götürüldüm. Acilde 18 saat ameliyat sırası bekledim ve ertesi gün ameliyat olabildim. 15 santimetre boşluk yoktu acilde, her yer yaralı, ölüydü" diye konuştu.
'BİZ KAZANDIK'
Parlak, "Benim en çok üzüldüğüm konu ise bizim elimizde bayraklar olmasına rağmen ateş açtılar. Bu insanlar size ne yaptı? Bu neyin öfkesiydi? Bayrak tutan bir ele ateş ediyorsunuz. Bizim askerimizin üniformasını giydiniz. Bu olayları niye yaptınız? Hiçbir şekilde ikaz uyarı yapmadan ateş açtılar. Bir anda, sorgusuz sualsiz üzerime ateş açtılar. Onlar bize tanklarla, tüfeklerle, uçaklarla ve en ağır silahlarla geldiler. Bize darbe yapmaya çalıştılar ama asıl darbeyi biz onlara yaptık. Bedenlerimizi ortaya koyduk. Biz karşılığımızı bedenlerimizle verdik ve elhamdülillah biz kazandık" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-07-15 11:02:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek ...
Yaylaların Güneş Duası ‘Guza Guza’ geleneği sürdürülüyor
YEREL HABERLER Yaylaların Güneş Duası ‘Guza Guza’ geleneği ...
Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme
YEREL HABERLER Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.