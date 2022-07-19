Gümüşhane’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane Valiliği, yayımladığı genelge ile 20 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Kararın yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada, Gümüşhane genelinde orman yangınları açısından meteorolojik şartlarda göz önünde bulundurularak orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması amacıyla il genelindeki bütün ormanlık alanlara 20 Temmuz 2022 tarihinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar girişlerin yasaklanmasına, orman alanlarına giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile kolluk kuvvetlerince müştereken sağlanmasına, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya tarla, bağ, bahçe artığı ot, dal gibi bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine karar verildiği bildirildi.

Vali Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlanan kararda ayrıca orman yangınları esnasında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait dozer, loder, greyder, arazöz ve itfaiye aracı gibi her türlü araç ve gereçlerin yangın mahalline intikallerinden sonra orman teşkilatının koordinesine verilmesi, orman yangınına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile genel kolluk kuvvetleri başta olmak üzere diğer kolluk birimlerince düzenli şekilde devriyeler ile kontrollerin yapılması, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarınca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması, Orman Kanunu’nun 81. maddesine göre ''Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmakla vazifelidir'' ifadeleri kapsamda muhtarlıklar tarafından ormanların yangınlara karşı muhafazasında köylerde gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konuları yer aldı.

Bahse konu kararlara uymayanlar hakkında da Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.

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