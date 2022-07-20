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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gümüşhane’de

İHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gümüşhane’de

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gümüşhane İl Başkanlığı binasının açılışı ve bir dizi ziyaretlerden bulunmak üzere Gümüşhane’ye geldi.
DEVA Partisi Gümüşhane İl Başkanlığı binasının açılışı için Gümüşhane’ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Atatürk Caddesi’nde parti otobüsüyle birlikte vatandaşları selamladı. Daha sonra Gümüşhane İl Başkanlığı’nın yeni binası önüne gelen ve parti otobüsünden inen Genel Başkan Babacan burada Gümüşhaneli vatandaşlarla görüştü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan daha sonra DEVA Partisi Gümüşhane İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından DEVA Partisi Gümüşhane İl Başkanlığı’nın yeni binasında partililerle görüşen Babacan, programın sonunda Gümüşhaneli esnafları ziyaret etti.

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