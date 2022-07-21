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Sosyal medyada tanışıp aşık olan 108 santim boyundaki Emine ve Ahat, dünyaevine girdi

DHA

Sosyal medyada tanışıp aşık olan 108 santim boyundaki Emine ve Ahat, dünyaevine girdi


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)SOSYAL medyada tanışıp birbirlerine aşık olan, ikisi de 108 santimetre boyundaki Sivaslı Ahat Öztürk (23) ile Gümüşhaneli Emine Demirel (24), dünyaevine girdi. Emine Demirel, "Her zorluğa beraber göğüs gerdik" dedi.
Gümüşhane'de yaşayan 108 santimetre boyundaki Emine Demirel ile Sivas'ta oturan aynı boydaki çiçekçi Ahat Öztürk, 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Demirel ve Öztürk, evlilik kararı aldı. Gümüşhane'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, yaşadıkları mutluluğu ifade etti.
Gönülden sevenlerin gerçekten kavuştuğunu söyleyen Emine Demirel, "Eşimle 2 yıl önce tanıştık, evlenme kararı aldık. Çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Onu çok seviyorum. Birçok zorluklarla engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. 'Olur mu?' diye çıktığımız bu yolda istediğimiz her şey oldu. İstediklerimiz nasip oldu. Kim, ne istiyorsa, Rabb'im en hayırlısını versin" diye konuştu.
Ahat Öztürk ise "Aşkın tarifi olmaz. Yaşayan bilir. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-07-21 10:12:08

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