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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babacan: Altılı masanın ilk kuruluş sebebi parlamenter sistem

DHA

Babacan: Altılı masanın ilk kuruluş sebebi parlamenter sistem


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Altılı masanın ilk kuruluş sebebi parlamenter sistem. Biz parlamenter sistem çalışmalarımızı 2020 yılının sonunda bitirdik" dedi.
Karadeniz gezisini sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gümüşhane´de bir otelde düzenlenen toplantıda parti yönetimi ve basın mensupları ile bir araya geldi. Seçimi ilk turda kazanmayı hedefledikleri belirten Babacan, "Altılı masanın ilk kuruluş sebebi parlamenter sistem. Biz parlamenter sistem çalışmalarımızı 2020 yılının sonunda bitirdik. Daha sonra diğer partilerinde çalışmalarını bitirmesini bekledik. Onlar da bitirince altılı masa kuruldu. 6 partiden 6 genel başkan yardımcısı bir araya geldi. 4 aylık sıkı bir çalışma sonucunda partiler uzlaştı ve 6 partinin mutabık kaldığı bir parlamenter sistem çalışmasını kamuoyu ile paylaştık. Bu masanın şu an için bir başka önemli hedefi de ortak cumhurbaşkanı adayı. Gayret ediyoruz bunun için ve doğru olanında bu olduğunu düşünüyoruz. Gayretimiz bu seçimin ilk turda açık ara kazanılmasıdır. Bunun tek yolu da altı partinin ortak bir aday göstermesidir" diye konuştu.
'A PLANIMIZ SEÇİMİ ALIP TÜRKİYE´NİN RESTORASYONUNA BAŞLAMAKTIR'
Altılı masada adaylık konusunda uzlaşma sağlanamaması durumuna da değinen Babacan, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir durumda olması gereken her partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmasıdır. Parlamenter sistemde de her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Bir uzlaşma olmadığı zaman mevcut sistem ile seçime giderken DEVA Partisi ortak bir aday konusunda uzlaşmanın içerisinde yer alamazsa DEVA Partisi'nin genel başkanı doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Bizim A planımız; seçimi alıp bir an önce Türkiye´nin restorasyonuna başlamaktır. Şu anda yeniden ülkenin ayağa kalkabilmesi için gayret etmekten başka amacımız yoktur. Potansiyeli büyük bir partiyiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-07-21 15:59:33

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