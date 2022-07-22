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74 yaşındaki kadın yayla şenliğinde kalbine yenik düştü Kadırga Yayla şenliğinde yaşlı kadın kalp krizi geçirerek öldü

İHA

74 yaşındaki kadın yayla şenliğinde kalbine yenik düştü Kadırga Yayla şenliğinde yaşlı kadın kalp krizi geçirerek öldü

Gümüşhane’de Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylası'nda bugün düzenlenen Otçu Şenliği’nde 74 yaşındaki Ayşe Uzun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga yaylasında yüzlerce yıldır yapılan Otçu Şenliği geleneği pandeminin ardından yoğun ilgi gördü. Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insan bir araya geldi.
Yöre sakinleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören şenlikte 74 yaşındaki Ayşe Uzun ise kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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