Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personelinin nikahı 240 metre yükseklikte kıyıldı 240 metrelik Torul Cam Seyir terasındaki nikah töreni Arap turistleri şaşırttı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından biri olan 240 metrelik Torul Cam Seyir Terası’nda kıyıldı. Seyir terasına ziyaret için gelen Arap turistler önce şaşırdı sonra çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kente bağlı Torul ilçesinde 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasları arasında ilk sıralarda yer alan Torul Cam Seyir Terası ilginç bir nikah organizasyonuna sahne oldu. Eskişehir’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli askeri personel olan Gümüşhaneli Oğuzhan Coşkun ve Eskişehirli eşi Yasemin Coşkun nikahlarının Torul Cam Seyir Terası’nda kıyılmasına karar verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Oğuzhan Coşkun, havacı olduğu için nikahının da gökyüzüne yakın bir noktada kıyılmasını istedi. Yerden 240 metre yükseklikte gerçekleştirilen nikah törenine katılan aileler altlarında uzayıp giden uçurum nedeniyle tedirginlik yaşarken, tesisi ziyaret için gelen Arap turistler uçurumun kenarında gerçekleştirilen organizasyonu şaşkınlık içerisinde cep telefonlarına kaydetti. Arap turistler daha sonra çiftin mutluluklarına alkış ve tezahüratlarla ortak oldular.



“Cam Teras’ta nikah kıymak gerçekten güzel bir duygu”

Türkiye’nin yükseltisi en yüksek cam seyir teraslarından birinde böyle bir nikah kıydığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, “Bugün çok güzel bir birlikteliğe şahitlik ettik. Oğuzhan Coşkun kardeşimiz Eskişehir’de Hava Uzman Çavuş olarak görev yapmakta. Bugün nikahına şahitlik ettik, nikahını kıydık. Cam Teras’ta nikah kıymak gerçekten güzel bir duygu. Arap misafirlerimiz için de farklı bir etkinlik oldu. Onlar da bu güzel birlikteliğe şahitlik etti. Türkiye’nin yükseltisi en yüksek cam teraslarından bir tanesinde nikah kıymak ve onların da bu duruma şahitlik etmesi bizim için mutluluk verici. Kış döneminde çok ölü bir sezon geçirmemize rağmen şu anda büyük bir canlılık var. 28 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Tesisimizin açılışından bugüne de yarım milyon ziyaretçiye ulaştık” dedi.



“Havacıyım, nikahım da yüksekte olsun istedim”

Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeli olmasından dolayı nikahının da yüksekte kıyılmasını istediğini söyleyen Oğuzhan Coşkun, “Havacı olmaktan, mesleğimizden dolayı böyle bir ortamda nikahımı yapmak istedim, o da yüksekte olsun istedim. Eşim Eskişehir’den geldi, ailesi de burayı çok merak ediyordu, bu heyecanı tatmak istiyorlardı. Onlara da hem heyecan oldu böyle bir ortamda nikahımızı gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Yasemin Coşkun da “Bizim için çok heyecanlıydı. Aynı zamanda çok güzel bir nikah töreni oldu. Her şey çok güzeldi, herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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