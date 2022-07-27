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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce kitap okuyorlar, sonra futbol oynuyorlar

İHA

Önce kitap okuyorlar, sonra futbol oynuyorlar

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde açılan yaz futbol okulunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı antrenörler tarafından 7 ve 14 yaş aralığındaki çocuklara antrenmandan önce kitap okutularak, hem zihinsel hem de bedensel gelişimleri sağlanıyor.
Torul ilçesinde, kaymakamlık, belediye, Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından şehrin efsane futbolcularından birisi olarak anılan Osman Kodalak anısına açılan yaz futbol okulunda 7 ve 14 yaş aralığındaki çocuklar futbol eğitimi alıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği yaz okulunda çocuklar seçmelere hazırlanıyor. İlçede hayata geçirilen projede, ilk olarak Osman Kodalak’ın mezarı başına giden ve dua eden çocuklar daha sonra Torul ilçe stadına giderek antrenörler eşliğinde futbol oynuyor. Antrenman öncesinde 10 dakikalık bir süre boyunca kitap okuyan çocuklar daha sonra okudukları kitabın özetlerini arkadaşlarına ve antrenörlerine anlatıyor ve bu sayede özgüven kazanmaları sağlanıyor.

“Her antrenmandan önce muhakkak kitap okuma etkinliği yapıyoruz”
Her antrenmandan önce kitap okuma etkinliğinin gerçekleştiğini söyleyen antrenör Hasan Hüseyin Boşnak, “Antrenmana gelmeden önce Osman Kodalak abimizin, efsane futbolcumuzun mezarını ziyaret ettik. Onun adına, biz de onu örnek alarak yeni Osman Kodalak’lar yetiştirmek için burada gelip antrenman yapıyoruz ve bir uğraş veriyoruz. Burada 2008 ve 2015 yılı arasında doğan çocuklarımıza futbol eğitimi veriyoruz, 2 grup halinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Her antrenmandan önce muhakkak kitap okuma etkinliği yapıyoruz çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişmesi için. Kitap okuttuktan sonra kitap okuyan bir çocuğumuza kitabı anlatmasını söylüyoruz. Bu noktada çocuğumuzun konuşma stilinin gelişmesini, özgüven kazanmasını, toplum içerisinde konuşmasının artmasını sağlamak istiyoruz” dedi.
Uygulamadan çok memnun olduğunu dile getiren Berke Turgut, “Buraya geleli yaklaşık 1 ay oldu. Buradan çok memnunum. 12 ay sonra seçmelerimiz olacak, seçilmeyi çok istiyorum. Spordan önce 510 dakika kitap okuyoruz, güzel oluyor. Çünkü okullar bitti hem okumuş oluyoruz hem de spor yapıyoruz” diye konuştu.
Elyasa Miraç Günen de, “Antrenmanlardan önce 510 dakika kitap okuyoruz, özgüvenimiz gelişiyor, konuşma stilimiz gelişiyor. Kitap okumadan sonra arkadaşlarımız ve ben özetini okuyoruz. Orada da özgüvenimiz artıyor” ifadelerini kullandı.

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