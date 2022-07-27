Gümüşhane’de hatalı sollama sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Gümüşhane’de hatalı solamaya çıkan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün 23:30’da Gümüşhane Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Alkan (20) yönetimindeki 29 AAN 883 plakalı otomobil, cadde üzerinde hatalı sollamaya çıkarak, karşı yönden gelen Eyüp Aydemir (28) yönetimindeki 29 DE 351 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar savrularak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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