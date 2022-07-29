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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane Valisi Taşbilek’ten 6 köye ziyaret

İHA

Gümüşhane Valisi Taşbilek’ten 6 köye ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için 6 köye ziyarette bulundu.
Vali Taşbilek, Çamlıköy, Alemdar, Gözeler, Yaydemir, Dörtkonak ve Aksu köylerine ziyarette bulundu. Ziyaretler çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve talepleri dinleyen Vali Taşbilek’e Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Aydoğdu ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti. Heyet köylerde süren ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Vali Taşbilek, Gümüşhane Valiliği olarak üzerlerine düşen bütün hususları yerine getireceklerini söyledi.
Köy ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Köylerimizi, değerli vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla hasbihal etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de bu kapsamda köylerimizi ziyaret ettik ve bu ziyaretlerimiz de devam edecek. Bizim için mühim olan vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı. Eksikleri ve ihtiyaçları varsa bize düşen hususları yerine getireceği" dedi.

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