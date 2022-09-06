Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'deki Harşit Çayı'nda balık ölümleri meydana gelirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınıp, inceleme başlatıldı.

Kentte Vauk Dağı'ndan doğan ve Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Özcan Mahallesi'nden geçen çayın 2 kilometrelik bölümünde ölü sazanların kıyıya vurduğu görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak, inceleme başlattı.

Mahallede yaşayan Emre Karagül (30), balık ölümlerini fark ettiklerini belirterek, "Su azaldığı içinde olabilir, diye düşünüyorum. Üzücü bir görüntü olduğu çok net. Kızım 'Balıklar neden ölmüş?' diye soruyor. Gerçekten üzülüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2022-09-06 10:36:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.