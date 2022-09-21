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Amcasının kazara vurduğu Ayşe'nin gidemediği üniversitedeki sırası boş kaldı

DHA

Amcasının kazara vurduğu Ayşe'nin gidemediği üniversitedeki sırası boş kaldı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)SAMSUN'da 3 gün önce amcası muhtar Mehmet Tural´ın (58) temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaşamını yitiren Ayşe Nur Tural (20), bu yıl kayıt yaptırıp, hiç gidemediği Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü´nde 1'inci sınıf öğrencileri tarafından ilk derste anıldı. Hüzne boğulan öğrenciler, hiç tanışamadıkları Ayşe Nur için boş bıraktıkları sıraya karanfil bıraktı. Öğrencilerden Eray Irmak, "Bugün çok üzgünüz. Sırası hep boş kalacak. Onu hep hatırlayacağız ve daima kalbimizde olacak" dedi.
Olay, 18 Eylül günü Havza ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Mehmet Tural´ın, iddiaya göre evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti. Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, amcası Mehmet Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ayşe Nur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olan Tural, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
DAYI YEĞEN BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
Ayşe Nur Tural'ın ölüm haberini alıp cenazeye katılmak için yola çıkan dayısı İsmail Tural´ın (48) kullandığı hafif ticari araç olaydan bir gün sonra sabah saatlerinde Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail Tural hayatını kaybetti. Dayı ve yeğen, Havza ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
İLK DERSTE ANILDI, SIRASI BOŞ BIRAKILDI
Ayşe Nur Tural, bu yıl kayıt yaptırıp, hiç gidemediği Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü´nde 1'inci sınıf öğrencileri tarafından ilk derste anıldı. Öğrenciler, tanışamadıkları Ayşe Nur için bir sırayı boş bıraktı. Sıraya Ayşe Nur Tural'ın kayıt için çektirdiği son fotoğraf ile karanfil bırakıldı.
`ÇOK ÜZGÜNÜZ, SIRASI BOŞ KALDI´
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan, çok üzgün olduklarını belirterek, "Birinci sınıf öğrencimiz Ayşe Nur Tural, okulumuzun eğitim öğretim yılına girmesiyle birlikte Gümüşhane´ye gelmeyi planlıyordu. Yaşanan elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kızımıza Allah rahmet eylesin. Üniversite olarak çok üzgünüz. Dersler başladı ancak kızımız Ayşe aramızda yok, sırası boş kaldı. Bölümümüzün akademik kadrosuyla, Ayşe´yi ilk dersinde anmaya çalıştık. Kendisine bir vefa sunmak istedik" dedi.
'DAİMA KALBİMİZDE OLACAK'
Öğrencilerden Samsunlu Eray Irmak (20) da hemşehrisi olduğu Ayşe Nur ile çok iyi arkadaşlık kurabileceklerini düşündüğü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Irmak, "Tüm arkadaşlarımız çok üzüldü. Ayşe arkadaşımızın Samsunlu olması beni daha çok üzdü. Eğer okula gelebilseydi birbirimize destek olabilirdik. İki Samsunlu olarak daha yakın olabilir ve birbirimize yardımcı olabilirdik ama nasip olmadı. Ayşe´nin yerine ilk derse karanfilleri geldi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Sınıfta Ayşe´ye sıra ayırdık ve sırası hep boş kalacak. Biz onu hep hatırlayacağız ve daima kalbimizde olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-09-21 09:44:22

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