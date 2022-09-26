'Sporda ne işi var' denilen Şeyma, ulusal voleybol hakemi oldu



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, 15 yıl önce voleybola başlayan Şeyma Şahin (24), lise ve üniversitenin yanı sıra profesyonel takımların da formasını terleterek başarılar elde etti. Komşularının 'Sporda ne işi var, evde otursun' dediği Şahin, kayak antrenörlüğünün yanı sıra sınavla ulusal voleybol hakemi olmaya hak kazandı. Sultanlar Ligi'nde görev almayı bekleyen Şahin, "'Evinde otursun', 'Sadece okulunu okusun', 'Sporda ne işi var' gibi söylemler oldu. Ailemin desteğiyle asla pes etmedim, Gümüşhane´nin ilk ve tek kadın ulusal voleybol hakemi olmayı başardım. Gururluyum" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Şeyma Şahin, 15 yıl önce, babası Hasan Şahin´in Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışması nedeniyle küçük yaşlarda spor hayatına kayakla başladı. 7 yaşında lisanslı kayakçı olan Şahin, 9 yaşında salonda izlediği voleybola merak saldı. Şahin, zamanla lise ve üniversitenin yanı sıra profesyonel takımların da formasını terleterek başarılar elde etti. Komşularının 'Sporda ne işi var, evde otursun' dediği Şahin, olumsuz tepkilere rağmen çok sevdiği voleyboldan vazgeçmedi. 2 yıldır kayak antrenörlüğü yapan Şahin, sınavı geçerek ulusal voleybol hakemi olmaya da hak kazandı. Sultanlar Ligi'nde görev almayı bekleyen Şahin, başarısı ve spor azmiyle çevresindeki kız çocuklarına da örnek oldu.

'ASLA PES ETMEDİM'

Spora kayak ile başladığını anlatan Şeyma Şahin, "2005 yılında lisanslı olarak yarışmalara katılmaya başladım. Profesyonel olarak devam ettirdim ve hala devam ettiriyorum. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nde kayak antrenörlüğü yapmaktayım. 9 yaşımda voleybolu severek ilgi duymaya başladım ve bir yan branş olarak voleybolu tercih ettim. En büyük şansım babamın gençlik spor kurumunda çalışıyor olmasıydı. Kendimi voleybolda geliştirmeye çalıştım. 2007'den beri lise ve üniversite voleybol takımlarında oynadım. Bu süreçte 2 branşı bir arada götürmek beni biraz yordu ama asla pes etmedim. 2011 yılında voleybolu profesyonel olarak devam ettirdim" dedi.

'BAŞARDIM, GURURUNU YAŞIYORUM'

Sınavı geçerek voleybolda ulusal hakem olmayı başardığını belirten Şahin, "2 senedir kayak antrenörlüğü mesleğimi yapıyorum. Aynı zamanda bu sene içinde birçok kişinin katılımı ile yapılan ulusal voleybol hakemlik sınavımda başarılı olarak Gümüşhane´nin ilk ve tek kadın ulusal hakemi olmayı başardım. Bu süreçte çevremden çok tepki aldım. 'Sen kız çocuğusun spor yapamazsın', 'Evinde otursun', 'Sadece okulunu okusun', 'Sporda ne işi var?' gibi söylemler oldu. Voleybol kıyafetlerden dolayı çok ayıplandım. Bu söylemler annemi çok üzmüş. Ben de anneme üzülmemesi gerektiğini söyledim çünkü biz bazı şeyleri biz değiştiremeyiz. 'Siz benim arkamda olduğunuz sürece ben daha iyi yerlere geleceğim' dedim. Pes etmedim başardım; bunun gururunu yaşıyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan Uçar

2022-09-26 09:36:26



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