 Yatağında ağaçların yetiştiği derede 'taşkın' riski

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

 Yatağında ağaçların yetiştiği derede 'taşkın' riski

DHA

 Yatağında ağaçların yetiştiği derede 'taşkın' riski


Sinan UÇAR/ŞİRAN(Gümüşhane),(DHA)GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde 3,5 kilometre boyunca yatağında ağaç ve otların büyüdüğü, taş ve çakılların biriktiği Şiran Deresi, olası lokal ve şiddetli sağanak sonrası taşkın riski ile karşı karşıya. Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Işık, dere yatağında önlem alınması gerektiğini belirterek, "Yoğun yağış meydana geldiği durumlarda içerisinde yer alan malzeme bir tıkaç görevi görecek ve kanalı içten tıkayacak" dedi.
Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıpları ile altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelanlara neden olan Doğu Karadeniz'de,  akarsu yatağında oluşan birikintiler de taşkın riskine neden oluyor. Gümüşhane´nin Şiran ilçe sınırları içerisinde 3,5 kilometre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip olan Şiran Deresi, yatağında büyüyen ağaçların yanı sıra biriken kum ile çakıllar nedeniyle olası lokal ve şiddetli sağanak sonrası taşkın taşıyor. Vatandaşlar derenin taşkın riskine karşı önlem alınıp temizlenmesini istiyor.
'AKARSU BELLİ BİR KANALIN İÇERİSİNE HAPSEDİLMİŞ'
Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Işık, derenin taşkınlara sebep olacağını belirterek, "Eğer biz bu yatak boyutunu bentlerle beraber daraltırsak akarsuyu belli bir kanalın içerisine hapsedersek bu akarsu zamanla ne olacak? Yağışların yüksek olduğu dönemlerde ya da mevsimlerde akarsu yatağından taşarak çevresinde bulunan yerleşim yerlerine, tesislere ve canlılara zarar verecek. Bu da haliyle bir doğa felaketi olarak karşımıza çıkacak. Burada bakıyoruz ki akarsu belli bir kanalın içerisine hapsedilmiş. O kanalın tabanında beton var. Suyun azaldığı ve sıcaklığın arttığı yaz döneminde o yatağın içerisine birikmiş olan toprak, katı-ince malzemeler içerisinde bulunduğu organik maddeler sıcaklığın artması ile birlikte yeşerecek ve bir ot topluluğu meydana getirecek. Bu da beraberinde yapılmış olan o menfezin, kanalın içerisinde o yatağı doldurmaya başlayacak. Herhangi bir yüksek akımın meydana geldiği durumlarda içerisinde yer alan malzeme bir tıkaç görevi görecek ve kanalı içten tıkayacak. Bu da çevre de taşkınların meydana gelmesine sebep olacak" dedi.
'ANALİZLERE GÖRE ÖNLEM ALINMALI'
Taşkın risk ve duyarlılık analizlerine göre önlemlerin alınması gerektiğini öneren Işık, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çok güzel çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de taşkın risk ve taşkın duyarlılık analizleri. Bu analizlerinin coğrafi bilgi sistemleri ortasında yapıldığını görüyoruz. Bununla ilgili ülkemizde yetişmiş binlerce eleman var. Başta coğrafyacılar olmak üzere harita mühendisleri, çevre planlama uzmanları. Bu kişileri kullanarak risk analizleri yapabiliyorlar. Bu planlamaları yaptıktan sonra o risk analizinde belirtilen durumlara göre biz gerekli önlemleri alırsak çok daha rahat ve yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz" diye konuştu.
'DERENİN İÇİ DOLDU'
İlçede oturanlardan Adem Selam da, dere yatağını ağaçların kapladığını belirterek, "Yarın ne olacak? Daha da çok büyüyecek. Büyüdüğü zaman ne olacak, herhangi bir taşkında bu su nereye gidecek? Gidecek bir yeri yok. Kavaklar da bir yandan büyüyor. Derenin içi doldu. Derenin bir an önce temizlenmesi ve ıslahının bir an önce yapılması lazım, yoksa ortada çok büyük bir risk var" dedi.  Refika Tükmen ise, "Dereden kötü koku geliyor. Burada sel riski de var. Evim derenin yanında. Taşkın, sel olursa su benim evime dolar. Bu yüzden endişeleniyoruz. Derenin temizlemesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Siran Sinan Uçar
2022-10-23 09:52:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de vaşak ölü bulundu
YEREL HABERLER Gümüşhane'de vaşak ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.