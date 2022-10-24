Kaçak silah atölyesi baskınında Roma dönemine ait sikkeler de ele geçirildi

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE (DHA)-GÜMÜŞHANE´de jandarma ekiplerince kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen baskında, çok sayıda tabanca, tüfek ve merminin yanı sıra Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torul ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adres ve eklentilerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, tespit ettikleri kaçak silah atölyesinde 3 av tüfeği, 1 mavzer tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 37 fişek, 2 kamanın yanı sıra Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli O.K. ve T.K., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan Uçar

2022-10-24 17:21:56



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