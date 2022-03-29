Gümüşhane imsakiyesi 2022 Ramazan ayında hemen her ilde olduğu gibi Gümüşhane il genelinde yaşayan tarafından da merak edilmektedir. Peki, Gümüşhane imsak (sahur) saati ve Gümüşhane iftar saati kaç? Başta belirtmekte fayda var ki Gümüşhane iftar saati ve Gümüşhane imsak (sahur) saati, Habertürk imsakiye sayfasında...

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