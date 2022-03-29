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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:31 05:58 12:31 16:05 18:54 20:15 2 03.04.2022 Pazar 04:29 05:56 12:31 16:05 18:55 20:16 3 04.04.2022 Pazartesi 04:27 05:55 12:30 16:06 18:56 20:17 4 05.04.2022 Salı 04:26 05:53 12:30 16:06 18:57 20:19 5 06.04.2022 Çarşamba 04:24 05:51 12:30 16:06 18:58 20:20 6 07.04.2022 Perşembe 04:22 05:50 12:29 16:07 18:59 20:21 7 08.04.2022 Cuma 04:20 05:48 12:29 16:07 19:00 20:22 8 09.04.2022 Cumartesi 04:18 05:47 12:29 16:07 19:01 20:24 9 10.04.2022 Pazar 04:16 05:45 12:29 16:08 19:02 20:25 10 11.04.2022 Pazartesi 04:14 05:43 12:28 16:08 19:03 20:26 11 12.04.2022 Salı 04:12 05:42 12:28 16:08 19:04 20:28 12 13.04.2022 Çarşamba 04:11 05:40 12:28 16:09 19:05 20:29 13 14.04.2022 Perşembe 04:09 05:39 12:28 16:09 19:06 20:30 14 15.04.2022 Cuma 04:07 05:37 12:27 16:09 19:07 20:32 15 16.04.2022 Cumartesi 04:05 05:36 12:27 16:10 19:08 20:33 16 17.04.2022 Pazar 04:03 05:34 12:27 16:10 19:09 20:35 17 18.04.2022 Pazartesi 04:01 05:33 12:27 16:10 19:10 20:36 18 19.04.2022 Salı 03:59 05:31 12:26 16:11 19:11 20:37 19 20.04.2022 Çarşamba 03:57 05:30 12:26 16:11 19:12 20:39 20 21.04.2022 Perşembe 03:56 05:28 12:26 16:11 19:14 20:40 21 22.04.2022 Cuma 03:54 05:27 12:26 16:12 19:15 20:41 22 23.04.2022 Cumartesi 03:52 05:26 12:26 16:12 19:16 20:43 23 24.04.2022 Pazar 03:50 05:24 12:25 16:12 19:17 20:44 24 25.04.2022 Pazartesi 03:48 05:23 12:25 16:12 19:18 20:46 25 26.04.2022 Salı 03:46 05:21 12:25 16:13 19:19 20:47 26 27.04.2022 Çarşamba 03:45 05:20 12:25 16:13 19:20 20:49
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:43 05:19 12:25 16:13 19:21 20:50 28 29.04.2022 Cuma 03:41 05:17 12:25 16:14 19:22 20:52 29 30.04.2022 Cumartesi 03:39 05:16 12:24 16:14 19:23 20:53 30 01.05.2022 Pazar 03:37 05:15 12:24 16:14 19:24 20:54
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:53
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