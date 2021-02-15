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Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı
AA

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, törende, Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla kurtuluş etkinliklerinin pandemi kurallarına uygun yapıldığını belirten Çimen, "Tarihimiz yüzlerce destansı hikayeyle dolu. Neredeyse Anadolu'nun her beldesinde, şehrinde eşsiz hikayelere rastlıyoruz. Bu eşsiz hikayelerden biri de şehrimiz Gümüşhane'de yazıldı." dedi.

Çimen, 15 Şubat'ın Gümüşhane'nin gurur günü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan tam 103 yıl önce atalarımız, işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizleyerek Türk milletinin asla esir edilemeyeceğini, dost düşman tüm dünyaya haykırmıştır. Türkiye'nin her karışı kolay kurtulmadığı gibi Gümüşhane'miz de çok kolay kurtarılmadı. Çok büyük acılar, cefalar çekildi, ciddi sayıda şehit verilerek kurtarıldı. Bugün buradan bir kez daha bu toprakları bize vatan kılmak için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum."

Törende, Gümüşhaneli gaziler adına Ercan Kömürcü tarafından Gümüşhane Valisi Taşbilek'e Türk bayrağı, gazi Kaanoğlu tarafından Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı, gazi Celil Tanguroğlu da İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek'e yurt toprağı takdim edildi.

Tören, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, eski devlet bakanlarından Kürşad Tüzmen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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