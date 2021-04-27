İHA

Ortalama dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 6 ile yüzde 14 arasında daha büyük gözlemlenen Süper Pembe Ay izleyenleri mest etti.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanda gerçekleşen Süper Pembe Ay’ın gökbilimciler tarafından ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlandığını kaydeden Aydın, gökyüzündeki bulutların çekilmesiyle birlikte ay fotoğrafını çektiğini söyledi. Aydın, bir sonraki fotoğraf hedefinin 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan tam “Süper Çiçek Ay Tutulması” olduğunu da sözlerine ekledi.