Misli.com 2.'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor´da, dün oynanan Hekimoğlu FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa eden teknik direktör Halim Karaköse´nin yerine, Bülent Demirkanlı'nın getirildiği açıklandı. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, başkan vekili Fikret Orak, asbaşkan Engin Karabulut ve yönetici Tahir Öztürk´ün katılımıyla teknik direktör Bülent Demirkanlı ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübün Tekke Köyü Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Olgun, Gümüşhanespor´un kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, yeni teknik ekiple birlikte istenilen Gümüşhanespor´u izleyeceklerini kaydetti.

Teknik direktör Bülent Demirkanlı ise Gümüşhanespor´un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.