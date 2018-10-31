Gümüşhanespor - Giresunspor maçı istatistikleri

Türkiye Kupa 4.Tur maçında Gümüşhanespor ile Giresunspor, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Gümüşhanespor son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Giresunspor, geride kalan 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 578. İddaa'da Gümüşhanespor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Giresunspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gümüşhanespor önceki hafta Giresunspor mücadelesinde 2-1 kazandı.

Giresunspor, Gümüşhanespor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Gümüşhanespor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Gümüşhanespor, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Giresunspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Giresunspor, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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