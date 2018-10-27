Gümüşhanespor - Niğde Belediyespor maç önü

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Gümüşhanespor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Niğde Belediyespor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Gümüşhanespor 8 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Niğde Belediyespor 13 puanda ve 10. sırada. Gümüşhanespor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Niğde Belediyespor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 230 kodlu maçı oynayanlar; Gümüşhanespor galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Niğde Belediyespor galibiyet oranı 2.65.

Gümüşhanespor son haftadaki Zonguldak Kömürspor müsabasında 3-2 kazandı.

Niğde Belediyespor ise Kırklarelispor karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gümüşhanespor, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Niğde Belediyespor, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Niğde Belediyespor 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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