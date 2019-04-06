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Bayburt Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'nde kurulan ve mimari yapısıyla gün ışığından maksimum derecede yararlanma sunan kütüphane, kitapseverlere ve öğrencilere hizmet veriyor.
AA'nın haberine göre üniversitenin yeni yerleşim alanı olan Demirözü yolu üzerindeki Baberti Külliyesi'nde 11 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan kütüphanede 104 bin matbu eserin yanı sıra 200 bini aşkın dijital veri bulunuyor.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, yaptığı açıklamada, inşa edilirken kütüphaneyi kullanan kişilerin gün ışığından en iyi şekilde yararlanmaları düşünülerek tasarım yapıldığını söyledi.
Bu özelliğiyle Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi'nin diğer kütüphanelerden ayrıştığını belirten Coşkun, "Mimari açıdan çok güzel bir kütüphane. Herkesin beğendiği bir kütüphane. Kütüphanede bütün oturuşlar gün ışığına doğru tasarlandı ve sanki insanlar açık havada çalışıyorlar gibi bir his elde etmekteler. Gün ışığının böyle de bir faydası var, kapalı ve loş bir ortam değil, son derece aydınlık ve ferah, havadar bir ortam. Bu da ister istemez uzun süreli ders çalışmalara imkan tanıyan bir ortam" dedi.
Coşkun, kütüphanenin yeni yerleşkede oluşturulduğunu ve yakın zamanda 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayacağını dile getirerek, "Çay ve kahvematikler de koyacağız. Yine çorbamatikler de bırakıp gece belli saatlerden sonra çorba ikramında bulunacağız. Mümkün mertebe kütüphanede kalma oranını uzatmaya çalışacağız" diye konuştu.
Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi'nin okuyuculara sunduğu ferah ortamla iyi bir kütüphane olduğuna dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:
"Burası aynı zamanda dijital bir kütüphane. Yani öğrenciler herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan kitap alabilir, rafta bulabilir ve gerekli cihazlardan geçirerek teslim alıp gidebilirler. On beş günlük süre yaklaştığında cep telefonlarına mesaj gelir. Bu mesaja dayanarak kitapları getirip iade edebilir ya da süresini uzatabilirler. Bunların hepsi dijital işlemler. Bu açıdan da az personelle çok daha kaliteli bir hizmet üretme gibi bir niyetimiz var ve buna da başladık."
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