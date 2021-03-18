TCMB faiz kararını açıkladı, Dolar ve Euro hızla düşmeye başladı! TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyordu. Yeni haftaya düşüşle başlayan Dolar kuru, PPK faiz kararının ardından düşüşünü hızlandırdı. 18 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 18 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Güne 7.50 altında başlayan kur 7.65'i test ettikten sonra, Fed'in kararıyla tekrar 7.50 altına çekildi ve 18 Mart sabahına 7.49'dan başladı.

Fed, faizleri değiştirmediği toplantıda piyasalar 2023'e kadar faizlerin kesinlikle yükselmeyeceğine emin olurken Başkan Powell, "Tahvil alımında olası azaltma kararının çok öncesinde iletişimini yapacağız ancak şimdi tahvil alımlarını azaltmayı konuşmak için doğru zamanda değiliz" denildi.

Dolar endeksi 91.5 seviyesine gerilerken S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri karar ve açıklamalar sonrasında günü rekorla tamamladı, 10 yıllıkların faizi ise ilk etapta 1.60'a kadar çekilse de bugün itibarıyla 1.78'e geldi.

EURO KAÇ TL OLDU?

Öğleden sonra TCMB'nin beklentilerin üzerindeki 200 baz puan faiz artışıyla dolar kuru 7.32'ye kadar indi. Euro/TL 8.80 altına gevşedi