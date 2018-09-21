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Günaydın mesajları! İşte sevgiliye, arkadaşa, uzun ve resimli en özel günaydın mesajları

Günaydın mesajları, her sabah uzakta olan sevdiklerini mutlu etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Atacağınız bir günaydın mesajı ile sevdiklerinizi unutmadığınızı gösterebilirsiniz. İşte sevgiliye, arkadaşa, uzun ve resimli günaydın mesajları

21.09.2018 - 17:49 | Güncelleme:

Günaydın mesajlarıyla hem siz hem de sevdikleriniz, güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. En çok sevgiliye ve arkadaşa gönderilen günaydın mesajları araştırılıyor. Birbirinden özel günaydın mesajları haberimizde...

GÜNAYDIN MESAJLARI 2018!

Güneş kadar Aydınlık, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın

Merhaba Hayata Merhaba! Uyandım Aşkımın Adıyla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yalnız Bırakma :) Günaydın Aşkım Sanada :p

Öpücüklerle Uyandırmak isterdim seni, Yanımda Olsan Sarardım O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabahım Sensin benim Tek ilacım Günaydın AşkıMmmm

Bir Sabahı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçıncı Sabahım Hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık her şeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. GÜNAYDIN her şeyim.

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesim var. Günaydın…

Günaydın bebegim bugünde herzamanki gibi muhtacım sana

Sensiz Bir Gece Daha Gözlerini Kıskanan Güneşin Doğmasıyla Bitti, Bugünüde Seninle Geçirmenin Ümidiyle Günaydın Aşkım…

Gelmeyen “günaydın” mesajları, yalnız yapılan kahvaltılar, bugün de gerçekleşmeyen rüyalar. Yeni bir güne “günaydın…

Günler Aydınlık Zamanın Huzurlu OLsun Günün Aydın Olsun Günaydın Olsun Sana Birtanem..

Sensiz Uyandığım Her Sabah Geceymiş Gibi Geliyor Bana Birtanem Sensizlik Karanlık Zindanlardan Bir Kuyu Benim için, Güneş Gözlüm Günaydın...

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın

Anı yaşayalım, mesajlaşalım, ilk mesaj benden, sonrası senden, günaydın sana, güzel bir gün, güzel bir sabah, hadi bana eyvallah…

 

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