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Araç sahipleri dikkat! 15 Haziran 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 15 Haziran 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Güncel akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2023: Benzin motorin (mazot), LPG pompa fiyatı ne kadar, zam veya indirim var mı?

    Benzin ve motorin fiyatlarında son durum... Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrasında güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları... 
  • Güncel akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2023: Benzin motorin (mazot), LPG pompa fiyatı ne kadar, zam veya indirim var mı?

    BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

    Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor.
  • Güncel akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2023: Benzin motorin (mazot), LPG pompa fiyatı ne kadar, zam veya indirim var mı?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,98 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,17 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,59 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2023: Benzin motorin (mazot), LPG pompa fiyatı ne kadar, zam veya indirim var mı?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,00 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,13 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,62 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2023: Benzin motorin (mazot), LPG pompa fiyatı ne kadar, zam veya indirim var mı?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,39 TL

    Motorin fiyatı: 22,58 TL

    LPG fiyatı: 10,77 TL
  • Güncel akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2023: Benzin motorin (mazot), LPG pompa fiyatı ne kadar, zam veya indirim var mı?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,38 TL

    Motorin fiyatı: 22,66 TL

    LPG fiyatı: 10,66 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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