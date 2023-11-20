Motorine önce indirim sonra zam gelmişti! İşte 20 Kasım güncel motorin ve benzin fiyatları...
Motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ve indirimi haberleriyle sık sık gündeme geliyor. İsrail-Hamas savaşı nedeniyle 7 Ekim günü 84,58 dolar seviyesinde olan Brent petrol varil fiyatı, 20 Ekim'de en yüksek 95,94 ve en düşük ise 17 Kasım'da 76,60 dolar seviyesini gördü. Brent petroldaki hareketlilik ile motorine önce indirim sonra zam gelmişti. İşte 20 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 14 Kasım'da motorin fiyatlarına gelen 1,64 TL'lik indirimin ardından 16 Kasım'da ise motorine 1 lira 14 kuruş indirim uygulanmıştı. Brent petrolde esen rüzgar "Motorin ve benzin fiyatlarına indirim veya zam var mı?" sorularını akıllara getirdi. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri...
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.
Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.
MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,48 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,54 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL