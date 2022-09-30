Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları son günlerde 9 ayın en düşük seviyesini görürken motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Benzin istasyonunu gidecek olan araç sahipleri "Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? " sorusuna yanıt ararken akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. İşte, 30 Eylül 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum...