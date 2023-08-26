GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 26 Ağustos 2023 benzine ve motorine indirim - zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 26 Ağustos 2023 benzine ve motorine indirim - zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatı hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, "Benzin, mazot ve LPG fiyatı bugün ne kadar oldu, akaryakıta indirim veya gelecek mi?" İşte 26 Ağustos Cumartesi güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...