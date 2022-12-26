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Araç sahipleri dikkat: 26 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları üst üste yapılan zam ve indirim haberleriyle gündeme geliyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. Yapılan son zam 23 Aralık Cuma günü benzin fiyatlarına yansıdı. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, indirim veya zam gelecek mi? İşte 26 Aralık Pazartesi 2022 güncel akaryakıt fiyatları...
  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Son yapılan akaryakıt zammı 23 Aralık Cuma günü benzin grubuna yansımıştı. Bugün itibarıyla herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor. 
  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

    20 Aralık Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorin fiyatlarında ise 77 kuruş indirim yapıldı.
  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 26 ARALIK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.61 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.08 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL
  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.60 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.07 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL
  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 18,82 TL

    Motorin fiyatı: 22,22 TL
  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 26 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim zam var mı, gelecek mi?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 18,82 TL

    Motorin fiyatı: 22,30 TL

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