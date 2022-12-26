Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. Yapılan son zam 23 Aralık Cuma günü benzin fiyatlarına yansıdı. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, indirim veya zam gelecek mi? İşte 26 Aralık Pazartesi 2022 güncel akaryakıt fiyatları...