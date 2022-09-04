Araç sahiplerine müjdeli haber 3 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim ile geldi. Benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim sonrası güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki, 4 Eylül Pazar 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Eylül Pazar güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları listesi ile merak edilen soruların yanıtları...