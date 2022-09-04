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İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları! 4 Eylül Pazar 2022 güncel benzin ve akaryakıt fiyatları

İndirim ve zam haberleri ile gündeme gelen akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan değişimlerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında son durumu sizler için haberimizde derledik. Peki, indirim sonrası güncel benzin ve akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Araç sahiplerine müjdeli haber 3 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim ile geldi. Benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim sonrası güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki, 4 Eylül Pazar 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Eylül Pazar güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları listesi ile merak edilen soruların yanıtları...
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    BENZİN VE MOTORİNDE DEV İNDİRİM!

    3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    BENZİNDE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

    25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. 
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    LİTRE FİYATI 20 TL'NİN ALTINA İNDİ

    İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı yapılan son akaryakıt indiriminin ardından 18.66 liraya kadar geriledi.

     
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 EYLÜL 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.67 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.66 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.47 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,47 TL
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 18.77 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24.6 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL
  • Dev İNDİRİM sonrası güncel benzin, akaryakıt fiyatları: 4 Eylül Pazar 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 18.79 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24.58 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.34 TL

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