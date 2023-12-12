Altında hareketlilik sürüyor! İşte 12 Aralık 2023 itibarıyla güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde de hareketliliğini sürdürüyor. 12 Aralık günü gram altın 1.850 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 11. 852 TL ile güne başladı. İşte, 12 Aralık 2023 Salı güncel altın fiyatları...
Altında hareketlilik sürüyor. Piyasayı takip eden ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar dikkatle altındaki hareketliliğ takip ediyor. 12 Aralık Salı günü çeyrek altın 2.962 TL'den alıcı bulurken gram altın ise 1.850 TL ile güne başladı. İşte, 12 Aralık Salı güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.850,58
1.850,90
ALTIN/ONS FİYATI
1.985,08
1.985,36
ATA ALTIN FİYATI
12.742,32
13.059,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.962,86
3.027,92
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.852,72
12.077,39
YARIM ALTIN FİYATI
5.904,59
6.053,50
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.855,63
12.080,05
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.064,72
1.272,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.744,34
1.857,73