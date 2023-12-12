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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: 12 Aralık Salı (bugün) canlı altın fiyatları ile çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik sürüyor! İşte 12 Aralık 2023 itibarıyla güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde de hareketliliğini sürdürüyor. 12 Aralık günü gram altın 1.850 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 11. 852 TL ile güne başladı. İşte, 12 Aralık 2023 Salı güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:25
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        1

        Altında hareketlilik sürüyor. Piyasayı takip eden ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar dikkatle altındaki hareketliliğ takip ediyor. 12 Aralık Salı günü çeyrek altın 2.962 TL'den alıcı bulurken gram altın ise 1.850 TL ile güne başladı. İşte, 12 Aralık Salı güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.850,58

        1.850,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.985,08

        1.985,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATA ALTIN FİYATI

        12.742,32

        13.059,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.962,86

        3.027,92

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.852,72

        12.077,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.904,59

        6.053,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        11.855,63

        12.080,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.064,72

        1.272,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.744,34

        1.857,73

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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