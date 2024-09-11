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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 12 Eylül 2024: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 12 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı birçok iniş çıkışla, yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran altın fiyatları dün başladığı yükselişini bugün de sürdürüyor. Fed faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kala, altın fiyatları piyasadaki güçlü faiz indirimi beklentisinden etkileniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 12 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 07:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:18
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        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

        Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin öne çıkmayı sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

        Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

        Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.

        Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı sonrası artan durgunluk endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirli olacağını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 12 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

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        ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!

        10 Eylül Salı günü 2 bin 744 lira olan gram altın, 11 Eylül Çarşamba günü 2 bin 756 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 391 liradan, 4 bin 410 liraya çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.756,7840

        Satış: 2.757,0570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.522,82

        Satış: 2.523,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.410,5300

        Satış: 4.507,7100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.642,1400

        Satış: 17.975,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.794,14

        Satış: 9.016,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.643,42

        Satış: 17.976,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.493,66

        Satış: 18.964,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.507,85

        Satış: 2.324,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.546,21

        Satış: 2.682,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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