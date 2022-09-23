Gram altın %-0,02 düşüş ile 1.004,61 TL seviyelerinde seyrederken spot altın %0,04 artış ile 984,25 TL olarak güne başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Eylül Cuma 2022 Kapalıçarşı bugün güncel çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...

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