Sabah saatlerindne itibaren yeşil yönlü ivme kaydeden altın fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Kasım 2022 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile altın alış - satış rakamları...

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