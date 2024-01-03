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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: 3 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 3 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altında hareketlilik sürüyor. Bugün yani 3 Ocak Çarşamba günü gram altın 1968 TL'den, çeyrek altın 3.149 TL'den satılıyor. İşte, canlı altın tablosu ile 3 Ocak Çarşamba Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:35
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        1

        3 Ocak Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı. Bugün gram altın 1968 TL'den, çeyrek altın 3.149 TL'den, altın/ons ise 2056 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın piyasası verileriyle 3 Ocak 2024 Çarşamba altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.968,35

        1.968,68

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.056,98

        2.057,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.149,91

        3.219,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.599,63

        12.837,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.279,28

        6.437,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.599,63

        12.837,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.569,15

        13.912,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.090,32

        1.469,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.867,44

        1.972,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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