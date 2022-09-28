Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans'ın, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesi gerektiğini vurguladığını anımsatan analistler, tahvil ve döviz piyasalarındaki seyrin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün de merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 ve 1.580 doların destek, 1.640 ve 1660 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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