Haberler Ekonomi Merak Edilenler Güncel (Anlık) benzin fiyatları: 12 Aralık 2023 Salı akaryakıt fiyatı ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı kaç lira, benzine indirim veya zam var mı? - Merak Edilenler Haberleri

Art arda gelen indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında hem motorine hem de benzine indirim yapıldı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Aralık 2023 itibarıyla güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatlarında son durum... Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:17 facebook

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Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber motorine 2 lira 18 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu gelişmeyi 1 lira 65 kuruş ile benzin takip etti. Gözler, yeni ve güncel benzin fiyatlarına döndü. İşte, 12 Aralık 2023 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

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MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.