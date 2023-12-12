Art arda gelen indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında hem motorine hem de benzine indirim yapıldı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Aralık 2023 itibarıyla güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatlarında son durum...
Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber motorine 2 lira 18 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu gelişmeyi 1 lira 65 kuruş ile benzin takip etti. Gözler, yeni ve güncel benzin fiyatlarına döndü. İşte, 12 Aralık 2023 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...
MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.
BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI
Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL
BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Bursa'da benzin litre fiyatı: 33,69 TL
Bursa'da motorin litre fiyatı: 36,19 TL
Bursa'da LPG litre fiyatı: 18,29 TL