Güncel - Canlı altın fiyatları tablosu: 15 Mayıs gram altın ve çeyrek altın alış - satış rakamları
Altın piyasasında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Cuma günü itibarıyla altın fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerine gerilerken, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz beklentileri piyasalarda baskı oluşturdu. Özellikle ABD'de yüksek faizlerin devam edeceğine yönelik beklentiler sonrası yatırımcılar güncel rakamları araştırmaya başladı. İşte 15 Mayıs 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında son durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, haftanın son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflattı. "15 Mayıs 2026 bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu da yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. İşte bilgiler...
GRAM ALTIN FİYATI
6.749,0670
6.749,7990
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.618,89
4.619,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.798,0200
11.034,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.183,8100
43.998,0000
TAM ALTIN FİYATI
43.624,00
44.043,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.573,45
22.117,35
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.284,40
44.100,76
ATA ALTIN FİYATI
44.822,08
45.949,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.668,14
4.893,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.104,97
6.400,86
GREMSE ALTIN FİYATI
108.718,00
110.218,00